 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Bericht: Iran übergibt Antwort auf US-Vorschlag

Autor: 

04.05.2026, 06:33

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Flüssigerdgas-Tanker passiert Strasse von Hormus
  • Medien: Iran übermittelt Antwort auf US-Vorschlag
  • Bericht: Beratungen zwischen Chamenei und Irans Militärchef
  • Vereinigte Arabische Emirate melden Abwehr iranischer Drohnen
  • Kuwait fängt erstmals seit Waffenruhe feindliche Drohnen ab
  • Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen trotz Waffenruhe
  • Israel schiebt zwei Aktivisten nach Ermittlungen ab
  • Iran will unter Bedingungen an Fussball-WM 2026 teilnehmen
  • Frachter vor Katars Küste von Projektil getroffen
  • Moskau will angereichertes Uran aus dem Iran einlagern

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)