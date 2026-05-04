Flüssigerdgas-Tanker passiert Strasse von Hormus

Medien: Iran übermittelt Antwort auf US-Vorschlag

Bericht: Beratungen zwischen Chamenei und Irans Militärchef

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Kuwait fängt erstmals seit Waffenruhe feindliche Drohnen ab

Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen trotz Waffenruhe

Israel schiebt zwei Aktivisten nach Ermittlungen ab

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Frachter vor Katars Küste von Projektil getroffen