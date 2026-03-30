- Laut einem Bericht des «Corriere della Sera» hat die italienische Regierung mehreren US-Flugzeugen untersagt, auf einem Stützpunkt auf Sizilien zu landen.
- Hunderte Mitglieder von Spezialeinheiten des US-Militärs sind laut der «New York Times» im Nahen Osten angekommen – darunter Navy Seals und Army Rangers.
- Israel will eine Pufferzone zwischen Israel und dem Libanon einrichten. Laut Verteidigungsminister Katz wird Israel die komplette Kontrolle über den Bereich übernehmen, sobald der Kampf gegen die Hisbollah-Kämpfer beendet ist.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Katz: Werden Pufferzone zu Israel im Südlibanon einrichten
- Iran-Krieg treibt Inflationsrate in Eurozone auf 2.5 Prozent
- «Corriere della Sera»: Italien verweigert US-Militär die Landung
- China: Drei unserer Schiffe haben Strasse von Hormus passiert
- EU-Kommissar fordert Vorbereitung auf lange Energiemarkt-Störung
- Mehrere Einschläge nach iranischem Raketenangriff auf Israel
- Währungsfonds sieht Lieferketten durch den Iran-Krieg bedroht
- Feuer auf Öltanker im Hafen von Dubai gelöscht
- «New York Times»: Navy Seals und weitere in Nahen Osten verlegt
- Vier israelische Soldaten im Südlibanon gestorben
Quellen: Agenturen, SRF