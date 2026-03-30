Katz: Werden Pufferzone zu Israel im Südlibanon einrichten

Iran-Krieg treibt Inflationsrate in Eurozone auf 2.5 Prozent

«Corriere della Sera»: Italien verweigert US-Militär die Landung

China: Drei unserer Schiffe haben Strasse von Hormus passiert

EU-Kommissar fordert Vorbereitung auf lange Energiemarkt-Störung

Mehrere Einschläge nach iranischem Raketenangriff auf Israel

Währungsfonds sieht Lieferketten durch den Iran-Krieg bedroht

Feuer auf Öltanker im Hafen von Dubai gelöscht

«New York Times»: Navy Seals und weitere in Nahen Osten verlegt