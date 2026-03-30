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Krieg in Nahost Bericht: Italien verweigert US-Militär Landung auf Stützpunkt

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Themen in diesem Newsticker

  • Katz: Werden Pufferzone zu Israel im Südlibanon einrichten
  • Iran-Krieg treibt Inflationsrate in Eurozone auf 2.5 Prozent
  • «Corriere della Sera»: Italien verweigert US-Militär die Landung
  • China: Drei unserer Schiffe haben Strasse von Hormus passiert
  • EU-Kommissar fordert Vorbereitung auf lange Energiemarkt-Störung
  • Mehrere Einschläge nach iranischem Raketenangriff auf Israel
  • Währungsfonds sieht Lieferketten durch den Iran-Krieg bedroht
  • Feuer auf Öltanker im Hafen von Dubai gelöscht
  • «New York Times»: Navy Seals und weitere in Nahen Osten verlegt
  • Vier israelische Soldaten im Südlibanon gestorben

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 29.3.2026, 19:30 Uhr

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