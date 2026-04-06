Katar meldet Beschuss aus dem Iran mit Raketen und Drohnen

Viele Ziele – nichts erreicht?

Iran droht mit Ausstieg aus Waffenruhe – Öltanker gestoppt

US- und Iran-Delegationen kommen schon Donnerstag

Iran wird laut Trump kein Uran mehr anreichern

Dutzende Tote und Chaos nach israelischem Grossangriff im Libanon

IEA und EU-Kommission: Energiekrise wird noch lange andauern

US-Verteidigungsminister Hegseth: «Zentrales Ziel erreicht»

Teheran geht mit grossem Misstrauen in Gespräche mit den USA