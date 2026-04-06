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Krieg in Nahost Brüchige Waffenruhe – Teheran erwägt bereits den Ausstieg

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Themen in diesem Newsticker

  • Katar meldet Beschuss aus dem Iran mit Raketen und Drohnen
  • Viele Ziele – nichts erreicht?
  • Iran droht mit Ausstieg aus Waffenruhe – Öltanker gestoppt
  • US- und Iran-Delegationen kommen schon Donnerstag
  • Iran wird laut Trump kein Uran mehr anreichern
  • Dutzende Tote und Chaos nach israelischem Grossangriff im Libanon
  • IEA und EU-Kommission: Energiekrise wird noch lange andauern
  • US-Verteidigungsminister Hegseth: «Zentrales Ziel erreicht»
  • Teheran geht mit grossem Misstrauen in Gespräche mit den USA
  • Tusk bleibt trotz Vereinbarung kritisch

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 7.4.2026, 19:30 Uhr

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