- Der Iran erwägt aus der vereinbarten Feuerpause auszusteigen, weil Israel weiterhin den Libanon angreift. Zugleich wurden Medienberichten zufolge Öltanker in der Strasse von Hormus gestoppt.
- Emirate und Kuwait melden Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran seit heute Morgen.
- Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt – mit sofortiger Wirkung. Donald Trump sprach von einem «vollständigen Sieg» für die USA.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Katar meldet Beschuss aus dem Iran mit Raketen und Drohnen
- Viele Ziele – nichts erreicht?
- Iran droht mit Ausstieg aus Waffenruhe – Öltanker gestoppt
- US- und Iran-Delegationen kommen schon Donnerstag
- Iran wird laut Trump kein Uran mehr anreichern
- Dutzende Tote und Chaos nach israelischem Grossangriff im Libanon
- IEA und EU-Kommission: Energiekrise wird noch lange andauern
- US-Verteidigungsminister Hegseth: «Zentrales Ziel erreicht»
- Teheran geht mit grossem Misstrauen in Gespräche mit den USA
- Tusk bleibt trotz Vereinbarung kritisch
Quellen: Agenturen, SRF