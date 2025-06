Iran greift US-Militärstützpunkt in Katar an: ein Überblick

Das ist passiert: Der Iran hat als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen den US-Militärstützpunkt Al-Udeid in Katar angegriffen. «Die Zahl der eingesetzten Raketen in dieser erfolgreichen Operation entsprach exakt der Anzahl der Bomben, die die USA bei ihrem Angriff auf Irans Nuklearanlagen verwendet hatten», hiess es in einer Erklärung des iranischen nationalen Sicherheitsrats nach dem Angriff auf die US-Luftwaffenbasis. Dem Golfemirat zufolge vereitelte die Luftabwehr den Angriff und fing die Raketen erfolgreich ab. Laut einem Bericht der «New York Times» hat der Iran den Angriff in Katar mit dortigen Behörden abgesprochen.

Einordnung zum iranischen Gegenschlag Box aufklappen Box zuklappen SRF-Nahostkorrespondenten Anita Bünter und Jonas Bischoff ordnen ein: Der iranische Angriff auf den US-Militärstützpunkt Al-Udeid in Katar sieht nach einem koordinierten – ja fast schon orchestrierten – Vergeltungsschlag aus. Iran soll Katar vor dem Angriff informiert haben, berichtet die «New York Times» unter Berufung auf drei iranische Quellen. Dies wohl, um Schäden möglichst zu vermeiden. Diese Vorgehensweise klingt plausibel und würde darauf hindeuten, dass der Iran versucht, eine weitere Eskalation mit den USA zu verhindern. Dazu passt auch die Stellungnahme, welche der iranische nationale Sicherheitsrat vor kurzem veröffentlicht hat. Darin wird betont, dass man gleich viele Raketen verwendet habe, wie die USA bei ihrem Angriff auf das iranische Atomprogramm. Das deutet im Moment darauf hin, dass das der iranische Gegenschlag war – und nicht noch mehr kommt. Die grosse Frage ist nun, wie die USA auf den Angriff auf ihre grösste Militärbasis in Nahost reagieren werden.

Reaktion aus Washington: Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums wurde Al-Udeid mit ballistischen Raketen kurzer und mittlerer Reichweite angegriffen. «Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Berichte über amerikanische Verletzte», sagte ein Vertreter des Ministeriums. Die Lage werde weiterhin genau beobachtet, erklärte er. Zu einer möglichen Reaktion der USA gibt es bislang keine Angaben.

Legende: Nach dem iranischen Angriff auf den Stützpunkt Al-Udeid werden Abfangraketen abgefeuert. (Bild aus Doha) REUTERS/Stringer

So reagiert Katar: Das Golfemirat verurteilte den iranischen Angriff scharf. Es handle sich um eine «eklatante Verletzung» der Souveränität und des Luftraums des Landes. «Katar behält sich das Recht vor, direkt und in einem dem Ausmass dieser offensichtlichen Aggression angemessenen Rahmen sowie im Einklang mit dem Völkerrecht zu reagieren», erklärte der Sprecher des Aussenministeriums Madschid al-Ansari. Katar hatte kurz vor den Angriffen die Sperrung seines Luftraums mitgeteilt. Augenzeugen in Doha berichteten, dass zwei Minuten lang Explosionsgeräusche zu hören gewesen waren. Am Himmel seien Flugobjekte geflogen.

Staaten schliessen Luftraum: Nach dem Angriff schlossen auch die Golfstaaten Bahrain und Kuwait ihre Lufträume. Das bahrainische Verkehrsministerium kündigte die vorübergehende Aussetzung des Luftverkehrs im Luftraum des Königreichs als Vorsichtsmassnahme an. Die Menschen seien aufgerufen, Schutz in nahe gelegenen Gebäuden zu suchen, bis die Gefahr vorüber sei, hiess es in einer weiteren Mitteilung des Innenministeriums. Auch Kuwait kündigte im «im Interesse der Sicherheit des Landes» die Schliessung des Luftraums und der Flughäfen an. Ebenso kündigte der Irak die komplette Sperrung des Flugraums an.