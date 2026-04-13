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Krieg in Nahost Brüchige Waffenruhe zwischen Israel und Libanon

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Brüchige Waffenruhe zwischen Libanon und Israel
  • G7-Finanzminister diskutieren Kosten des Kriegs
  • Iran lockert Internet-Sperre
  • Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft
  • Vor Waffenruhe: Hisbollah und Israel feuern Raketen ab
  • Abkommen: Regierung Libanons soll Hisbollah-Angriffe verhindern
  • Trump: Papst muss iranische Bedrohung für die Welt verstehen
  • Trump: Einigung mit Iran rückt näher – Verzicht auf Uran
  • Libanons Armee rät Anwohnern vor Waffenruhe zur Vorsicht
  • Netanjahu: Armee bleibt während Waffenruhe in Pufferzone

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.4.2026, 19:30 Uhr

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