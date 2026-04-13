Brüchige Waffenruhe zwischen Libanon und Israel

G7-Finanzminister diskutieren Kosten des Kriegs

Iran lockert Internet-Sperre

Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft

Vor Waffenruhe: Hisbollah und Israel feuern Raketen ab

Abkommen: Regierung Libanons soll Hisbollah-Angriffe verhindern

Trump: Papst muss iranische Bedrohung für die Welt verstehen

Trump: Einigung mit Iran rückt näher – Verzicht auf Uran

Libanons Armee rät Anwohnern vor Waffenruhe zur Vorsicht