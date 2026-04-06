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Krieg in Nahost Demonstration in Zürich gegen den Iran-Krieg

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Themen in diesem Newsticker

  • Was sagen die Exiliranerinnen in der Schweiz?
  • Vance: Libanon ist nicht Teil der Waffenruhe mit dem Iran
  • Angriffe auf Hisbollah gehen laut Israels Militärsprecher weiter
  • Iranisches TV: Strasse von Hormus ist vollständig geschlossen
  • SRF-Redaktor: «USA haben ihr Ansehen ohne Not beschädigt»
  • SRF-Wirtschaftsredaktor: «Börsen-Feuerwerk ist Zweck-Optimismus»
  • Israel lockert die Einschränkungen fürs öffentliche Leben
  • Drei von zehn Verhandlungspunkten bereits verletzt
  • Iran plant Feier für getöteten Revolutionsführer Chamenei
  • Hunderte demonstrieren in Zürich gegen Iran-Krieg

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.4.2026, 19:30 Uhr

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