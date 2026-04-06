- Mehrere hundert Menschen haben in Zürich gegen den «imperialistischen Angriffskrieg» protestiert. Der Anlass war von der Polizei bewilligt.
- Der Iran erwägt aus der vereinbarten Feuerpause auszusteigen, weil Israel weiterhin den Libanon angreift. Zugleich wurden Medienberichten zufolge Öltanker in der Strasse von Hormus gestoppt.
- Die Emirate, Kuwait und Katar melden Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran.
- Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt – mit sofortiger Wirkung. Donald Trump sprach von einem «vollständigen Sieg» für die USA.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Was sagen die Exiliranerinnen in der Schweiz?
- Vance: Libanon ist nicht Teil der Waffenruhe mit dem Iran
- Angriffe auf Hisbollah gehen laut Israels Militärsprecher weiter
- Iranisches TV: Strasse von Hormus ist vollständig geschlossen
- SRF-Redaktor: «USA haben ihr Ansehen ohne Not beschädigt»
- SRF-Wirtschaftsredaktor: «Börsen-Feuerwerk ist Zweck-Optimismus»
- Israel lockert die Einschränkungen fürs öffentliche Leben
- Drei von zehn Verhandlungspunkten bereits verletzt
- Iran plant Feier für getöteten Revolutionsführer Chamenei
- Hunderte demonstrieren in Zürich gegen Iran-Krieg
Quellen: Agenturen, SRF