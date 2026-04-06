Was sagen die Exiliranerinnen in der Schweiz?

Vance: Libanon ist nicht Teil der Waffenruhe mit dem Iran

Angriffe auf Hisbollah gehen laut Israels Militärsprecher weiter

Iranisches TV: Strasse von Hormus ist vollständig geschlossen

SRF-Redaktor: «USA haben ihr Ansehen ohne Not beschädigt»

SRF-Wirtschaftsredaktor: «Börsen-Feuerwerk ist Zweck-Optimismus»

Israel lockert die Einschränkungen fürs öffentliche Leben

Drei von zehn Verhandlungspunkten bereits verletzt

Iran plant Feier für getöteten Revolutionsführer Chamenei