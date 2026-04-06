- Israel und die Hisbollah-Miliz beschiessen sich weiter gegenseitig. Auch die libanesische Hauptstadt Beirut ist betroffen.
- Der Iran hat eigenen Angaben zufolge eine Antwort auf die US-Forderungen für ein Kriegsende übermittelt.
- Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, der Iran habe bis Dienstagabend Zeit, die Strasse von Hormus zu öffnen.
- Der Iran hat im Krieg gegen Israel und die USA den Tod eines ranghohen Generals verkündet.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Angriffe auf Israel von drei Seiten
- Iran meldet Angriffe auf Industrie im Landeszentrum
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- Trump lehnt vorgeschlagene 45-Tage-Waffenruhe ab
- Ölpreise sinken leicht wegen Unsicherheit im Iran-Konflikt
- Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah fordern weitere Opfer
- Iranische Medien: Iran greift US-Angriffsschiff an
- IAEA bestätigt Einschläge nahe Atomkraftwerk Buschehr
- Israel droht Iran mit Zerstörung nationaler Infrastruktur
- Russland warnt vor Ausweitung des Iran-Kriegs
Quellen: Agenturen, SRF