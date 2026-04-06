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Krieg in Nahost Der Beschuss zwischen Israel und der Hisbollah geht weiter

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Themen in diesem Newsticker

  • Angriffe auf Israel von drei Seiten
  • Iran meldet Angriffe auf Industrie im Landeszentrum
  • Unternehmen in der Golfregion erwägen Umzug nach Istanbul
  • Trump lehnt vorgeschlagene 45-Tage-Waffenruhe ab
  • Ölpreise sinken leicht wegen Unsicherheit im Iran-Konflikt
  • Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah fordern weitere Opfer
  • Iranische Medien: Iran greift US-Angriffsschiff an
  • IAEA bestätigt Einschläge nahe Atomkraftwerk Buschehr
  • Israel droht Iran mit Zerstörung nationaler Infrastruktur
  • Russland warnt vor Ausweitung des Iran-Kriegs

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.4.2026, 19:30 Uhr

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