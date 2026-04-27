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Krieg in Nahost Der Iran-Krieg kostet die USA bislang 25 Milliarden Dollar

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27.04.2026, 06:09

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Themen in diesem Newsticker

  • Hegseth: «Der Iran-Krieg ist kein Schlamassel»
  • Krieg mit dem Iran beläuft sich auf 25 Milliarden Dollar
  • Libanon verlangt von Israel, die Waffenruhe einzuhalten
  • Trump fordert Einlenken Irans – «fertig lustig»
  • IAEO: Hoch angereichertes Uran liegt wohl weiterhin in Isfahan
  • UNO-Hochkommissar verurteilt Irans Repressionen
  • Libanon: Israelischer Angriff tötet Soldat und dessen Bruder
  • Katz will Finanzierung von Gaza-Hilfsflotte sanktionieren
  • Merz: Persönliches Verhältnis mit Trump unverändert gut
  • UNO: Mindestens 21 Exekutionen im Iran seit Beginn des Kriegs

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.4.2026, 19:30 Uhr

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