- Laut dem amtierenden Unterstaatssekretär für Finanzen, Jules Hurst III, haben die USA für den Iran-Krieg bislang 25 Milliarden Dollar ausgegeben, vor allem für Munition.
- Seit Beginn des Iran-Kriegs ist der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus laut UNO um über 95 Prozent eingebrochen – während Lebensmittelpreise um 6 und der europäische Ölpreis um 53 Prozent gestiegen sind.
- US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf Teheran, zu einer Verhandlungslösung mit den USA zu kommen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Hegseth: «Der Iran-Krieg ist kein Schlamassel»
- Krieg mit dem Iran beläuft sich auf 25 Milliarden Dollar
- Libanon verlangt von Israel, die Waffenruhe einzuhalten
- Trump fordert Einlenken Irans – «fertig lustig»
- IAEO: Hoch angereichertes Uran liegt wohl weiterhin in Isfahan
- UNO-Hochkommissar verurteilt Irans Repressionen
- Libanon: Israelischer Angriff tötet Soldat und dessen Bruder
- Katz will Finanzierung von Gaza-Hilfsflotte sanktionieren
- Merz: Persönliches Verhältnis mit Trump unverändert gut
- UNO: Mindestens 21 Exekutionen im Iran seit Beginn des Kriegs
Quellen: Agenturen, SRF