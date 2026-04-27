Hegseth: «Der Iran-Krieg ist kein Schlamassel»

Krieg mit dem Iran beläuft sich auf 25 Milliarden Dollar

Libanon verlangt von Israel, die Waffenruhe einzuhalten

Trump fordert Einlenken Irans – «fertig lustig»

IAEO: Hoch angereichertes Uran liegt wohl weiterhin in Isfahan

UNO-Hochkommissar verurteilt Irans Repressionen

Libanon: Israelischer Angriff tötet Soldat und dessen Bruder

Katz will Finanzierung von Gaza-Hilfsflotte sanktionieren

Merz: Persönliches Verhältnis mit Trump unverändert gut