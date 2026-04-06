Mehr als vier Millionen Vertriebene wegen Iran-Krieg

Berlin kritisiert Israels Militärschläge im Libanon

Libanon: Schweiz fordert mit weiteren Staaten Schutz für Helfende

Russland verurteilt israelischen Angriff auf Libanon

IWF-Chefin erwartet Anstieg der Nachfrage nach Finanzhilfen

Merz warnt vor Nato-Spaltung und setzt auf Diplomatie

EU-Chefdiplomatin Kallas: Kritik an Europa ist «unfair»

Berichte: Gebete in Jerusalem nach Aufhebung wieder möglich

Kallas: Waffenruhe sollte auch für den Libanon gelten