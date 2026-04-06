 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Deutschland will wieder direkt mit dem Iran sprechen

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Mehr als vier Millionen Vertriebene wegen Iran-Krieg
  • Berlin kritisiert Israels Militärschläge im Libanon
  • Libanon: Schweiz fordert mit weiteren Staaten Schutz für Helfende
  • Russland verurteilt israelischen Angriff auf Libanon
  • IWF-Chefin erwartet Anstieg der Nachfrage nach Finanzhilfen
  • Merz warnt vor Nato-Spaltung und setzt auf Diplomatie
  • EU-Chefdiplomatin Kallas: Kritik an Europa ist «unfair»
  • Berichte: Gebete in Jerusalem nach Aufhebung wieder möglich
  • Kallas: Waffenruhe sollte auch für den Libanon gelten
  • Israel: Aufruf zur Evakuierung von Beiruts südlichen Vororten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.4.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)