- Die deutsche Regierung sucht nach der Vereinbarung einer Waffenruhe im Iran-Krieg wieder das direkte Gespräch mit Teheran. Zugleich setzt sich Berlin für den Zusammenhalt der Nato ein.
- Irans Parlamentspräsident hat nach den verheerenden israelischen Angriffen im Libanon mit einer entschiedenen Reaktion gedroht.
- Nach den massiven Angriffen in Beirut ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf 203 gestiegen. Nach Worten eines Mediziners wurden bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen bisher mehr als 3000 Menschen getötet.
- US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer neuen militärischen Eskalation gedroht, falls Teheran sich nicht komplett an das Waffenruheabkommen halten sollte.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Mehr als vier Millionen Vertriebene wegen Iran-Krieg
- Berlin kritisiert Israels Militärschläge im Libanon
- Libanon: Schweiz fordert mit weiteren Staaten Schutz für Helfende
- Russland verurteilt israelischen Angriff auf Libanon
- IWF-Chefin erwartet Anstieg der Nachfrage nach Finanzhilfen
- Merz warnt vor Nato-Spaltung und setzt auf Diplomatie
- EU-Chefdiplomatin Kallas: Kritik an Europa ist «unfair»
- Berichte: Gebete in Jerusalem nach Aufhebung wieder möglich
- Kallas: Waffenruhe sollte auch für den Libanon gelten
- Israel: Aufruf zur Evakuierung von Beiruts südlichen Vororten
Quellen: Agenturen, SRF