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Krieg in Nahost Netanjahu ordnet direkte Verhandlungen mit Libanon an

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Themen in diesem Newsticker

  • Berichte: Israel-Libanon-Gespräche ab nächster Woche
  • Libanon: Bereits über 300 Tote durch Israels Angriffe vom Vortag
  • Trump erwartet konkrete Zusagen der Nato bei Strasse von Hormus
  • Israel plant baldige Friedensgespräche mit Libanon
  • Berichte: Israel genehmigt 34 neue Siedlungen im Westjordanland
  • Mehr als vier Millionen Vertriebene wegen Iran-Krieg
  • Berlin kritisiert Israels Militärschläge im Libanon
  • Libanon: Schweiz fordert mit weiteren Staaten Schutz für Helfende
  • Russland verurteilt israelischen Angriff auf Libanon
  • IWF-Chefin erwartet Anstieg der Nachfrage nach Finanzhilfen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.4.2026, 19:30 Uhr

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