- Die Waffenruhe im Krieg mit dem Iran hängt nach den Worten von US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden.
- Die EU-Aussenminister haben sich auf neue Sanktionen gegen gewaltbereite israelische Siedler im besetzten Westjordanland sowie gegen führende Hamas-Vertreter geeinigt.
- Die Sperrung der Strasse von Hormus durch den Iran wird die weltweiten Energiemärkte nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) dauerhaft verändern.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- CBS: Trump will Steuern auf Benzin in den USA senken
- Trump: Waffenruhe hängt am seidenen Faden
- Libanon: Israel kontrolliert 68 Orte im Südlibanon
- EU beschliesst Sanktionen gegen israelische Siedler und Hamas
- Zwei Soldaten wegen Schändung christlicher Statue bestraft
- IEA-Chef: Hormus-Krise verändert Energiemärkte dauerhaft
- Netanjahu: Israel soll unabhängig von US-Finanzhilfen werden
- Iran: US-Forderungen sind unvernünftig und einseitig
- China verurteilt US-Sanktionen gegen heimische Firmen
- Iran richtet Mann hin – mutmassliche Spionage für USA und Israel
Quellen: Agenturen, SRF