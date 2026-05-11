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Krieg in Nahost Die Waffenruhe hängt laut Trump an einem seidenen Faden

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11.05.2026, 06:08

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Themen in diesem Newsticker

  • CBS: Trump will Steuern auf Benzin in den USA senken
  • Trump: Waffenruhe hängt am seidenen Faden
  • Libanon: Israel kontrolliert 68 Orte im Südlibanon
  • EU beschliesst Sanktionen gegen israelische Siedler und Hamas
  • Zwei Soldaten wegen Schändung christlicher Statue bestraft
  • IEA-Chef: Hormus-Krise verändert Energiemärkte dauerhaft
  • Netanjahu: Israel soll unabhängig von US-Finanzhilfen werden
  • Iran: US-Forderungen sind unvernünftig und einseitig
  • China verurteilt US-Sanktionen gegen heimische Firmen
  • Iran richtet Mann hin – mutmassliche Spionage für USA und Israel

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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