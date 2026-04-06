Medienbericht: Israel soll sich auf weitere Kämpfe einstellen

US-Präsident Trump will Strasse von Hormus blockieren lassen

Die EU unterstützt weiterhin die Diplomatie

Putin spricht mit Irans Präsident über USA‑Gespräche

Der Papst ruft eindringlich zur Beendigung von Konflikten auf

Iran gibt USA Schuld für Ende der Gespräche

Parlamentspräsident Ghalibaf: «zukunftsweisende Initiativen»

Iran will die meisten beschädigten Ölanlagen reparieren

Verhandlungen Iran-USA: In zentralen Punkten zu weit auseinander