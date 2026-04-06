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Krieg in Nahost Donald Trump droht mit Blockade der Strasse von Hormus

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06.04.2026, 13:19

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Themen in diesem Newsticker

  • Medienbericht: Israel soll sich auf weitere Kämpfe einstellen
  • US-Präsident Trump will Strasse von Hormus blockieren lassen
  • Die EU unterstützt weiterhin die Diplomatie
  • Putin spricht mit Irans Präsident über USA‑Gespräche
  • Der Papst ruft eindringlich zur Beendigung von Konflikten auf
  • Iran gibt USA Schuld für Ende der Gespräche
  • Parlamentspräsident Ghalibaf: «zukunftsweisende Initiativen»
  • Iran will die meisten beschädigten Ölanlagen reparieren
  • Verhandlungen Iran-USA: In zentralen Punkten zu weit auseinander
  • Saudi-Arabien: Ölförderung wieder in gewohntem Aussmass möglich

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 11.4.2026, 19:30 Uhr

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