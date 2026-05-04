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Krieg in Nahost Emirate melden weitere Angriffe – Iran dementiert

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Rubio: USA werden Blockade der Strasse von Hormus brechen
  • Irans Militär dementiert Angriffe und droht Emiraten
  • Merz pocht auf Verhandlungen: Iran darf nicht auf Zeit spielen
  • Wadephul: Libanon darf nicht zum Kriegsschauplatz werden
  • Trump will möglichen Waffenruhe-Verstoss nicht definieren
  • Israel: «Haben keine territorialen Ambitionen im Libanon»
  • Vereinigte Arabischen Emirate melden iranische Angriffe
  • Anhaltende Waffenruhe sorgt für Erleichterung an Märkten
  • Nach Anschlag in London – Starmer warnt den Iran
  • Livestream der Pressekonferenz beendet

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 4.5.2026, 21:50 Uhr

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