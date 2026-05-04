Rubio: USA werden Blockade der Strasse von Hormus brechen

Irans Militär dementiert Angriffe und droht Emiraten

Merz pocht auf Verhandlungen: Iran darf nicht auf Zeit spielen

Wadephul: Libanon darf nicht zum Kriegsschauplatz werden

Trump will möglichen Waffenruhe-Verstoss nicht definieren

Israel: «Haben keine territorialen Ambitionen im Libanon»

Vereinigte Arabischen Emirate melden iranische Angriffe

Anhaltende Waffenruhe sorgt für Erleichterung an Märkten

Nach Anschlag in London – Starmer warnt den Iran