- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine haben vor den Medien zum Iran-Krieg informiert, insbesondere zum «Project Freedom», welches die Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr öffnen will.
- Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran gilt nach Darstellung von Hegseth nach wie vor.
- Das unter US-Flagge fahrende Schiff «Alliance Fairfax» des dänischen Frachtriesen Maersk hat am Montag unter US-amerikanischer Eskorte erfolgreich die Strasse von Hormus passiert.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Rubio: USA werden Blockade der Strasse von Hormus brechen
- Irans Militär dementiert Angriffe und droht Emiraten
- Merz pocht auf Verhandlungen: Iran darf nicht auf Zeit spielen
- Wadephul: Libanon darf nicht zum Kriegsschauplatz werden
- Trump will möglichen Waffenruhe-Verstoss nicht definieren
- Israel: «Haben keine territorialen Ambitionen im Libanon»
- Vereinigte Arabischen Emirate melden iranische Angriffe
- Anhaltende Waffenruhe sorgt für Erleichterung an Märkten
- Nach Anschlag in London – Starmer warnt den Iran
- Livestream der Pressekonferenz beendet
Quellen: Agenturen, SRF