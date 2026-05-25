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Krieg in Nahost Erneute Angriffe zwischen USA und Iran in der Strasse von Hormus

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25.05.2026, 06:40

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel: Soldatin durch Sprengdrohne der Hisbollah getötet
  • Ölpreise ziehen deutlich an
  • Israels Armee greift erneut im Südlibanon an
  • Kuwait meldet neuen Angriff
  • Ebrahim Azizi: Die «roten Linien» bleiben
  • Iran meldet Explosionen in Bandar Abbas
  • Strasse von Hormus: Trump mit markanten Worten in Richtung Oman
  • Gaza: Zwischen brüchiger Waffenruhe und grossem Mangel
  • Israel greift weitere Hamas-Kommandanten im Gazastreifen an
  • Trump: Sprechen nicht über Lockerung von Iran-Sanktionen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.5.2026, 19:30 Uhr

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