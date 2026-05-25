Israel: Soldatin durch Sprengdrohne der Hisbollah getötet

Ölpreise ziehen deutlich an

Israels Armee greift erneut im Südlibanon an

Kuwait meldet neuen Angriff

Ebrahim Azizi: Die «roten Linien» bleiben

Iran meldet Explosionen in Bandar Abbas

Strasse von Hormus: Trump mit markanten Worten in Richtung Oman

Gaza: Zwischen brüchiger Waffenruhe und grossem Mangel

Israel greift weitere Hamas-Kommandanten im Gazastreifen an