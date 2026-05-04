Trump: Iran hat Verzicht auf Atomwaffen zugesagt

Erster Angriff Israels auf Beiruter Vorort seit Waffenruhe

Für Trump steht Deal mit Iran kurz bevor

Israels Ziel bleibt die Entfernung der Uranvorräte aus dem Iran

Libanons Regierungschef lehnt Treffen mit Israel vorerst ab

US-Militär: Haben Tanker unter iranischer Flagge angegriffen

Macron im Gespräch mit Peseschkian

Reederei meldet Angriff auf ihr Schiff – Frankreich äussert sich

Teheran prüft neuen Verhandlungsvorschlag der USA