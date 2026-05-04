- Die israelische Luftwaffe hat einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Ziel sei ein Kommandeur der Hisbollah-Miliz gewesen.
- Iran-Deal im Gange: Laut Washington und übereinstimmenden US-Medien arbeiten Iran und die USA an einer Absichtserklärung.
- Zuvor drohte US-Präsident Donald Trump mit weiteren Angriffen, sollte sich Teheran nicht auf eine Vereinbarung einlassen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Iran hat Verzicht auf Atomwaffen zugesagt
- Erster Angriff Israels auf Beiruter Vorort seit Waffenruhe
- Für Trump steht Deal mit Iran kurz bevor
- Israels Ziel bleibt die Entfernung der Uranvorräte aus dem Iran
- Libanons Regierungschef lehnt Treffen mit Israel vorerst ab
- US-Militär: Haben Tanker unter iranischer Flagge angegriffen
- Macron im Gespräch mit Peseschkian
- Reederei meldet Angriff auf ihr Schiff – Frankreich äussert sich
- Teheran prüft neuen Verhandlungsvorschlag der USA
- Frankreich verlegt Flugzeugträger ins Rote Meer
Quellen: Agenturen, SRF