- Laut dem Chef der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, droht eine Krise mit dem Potenzial zur grössten Energiekrise überhaupt, wenn die Strasse von Hormus nicht bald wieder geöffnet wird.
- Der Iran hat den USA einen Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus und einem möglichen Kriegsende vorgelegt. Donald Trump ist damit allerdings offenbar nicht zufrieden.
- Gestern tagte der UNO-Sicherheitsrat in New York. Zentral bei dem Treffen war der Austausch über die maritime Sicherheit im Hinblick auf die anhaltende Blockade der Strasse von Hormus.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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- Eurogruppen-Chef: Wegen Nahost droht grösste Energiekrise
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- UNO-Sicherheitsrat hat über die Strasse von Hormus debattiert
- MSF wirft Israel Einsatz von Wasser als Waffe in Gaza vor
Quellen: Agenturen, SRF