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Krieg in Nahost Eurogruppen-Chef: Wegen Nahost droht grösste Energiekrise

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27.04.2026, 06:09

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel fordert Evakuierung von 17 Dörfern im Südlibanon
  • Ölpreise ziehen weiter an
  • Iran: USA muss «illegale und irrationale Forderungen» aufgeben
  • Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah bröckelt weiter
  • Eurogruppen-Chef: Wegen Nahost droht grösste Energiekrise
  • Iran seit zwei Monaten von globalem Internet abgeschnitten
  • Israel meldet Angriffe auf über tausend Ziele im Südlibanon
  • Billigfluglinien streichen Flüge wegen steigender Kerosinpreise
  • UNO-Sicherheitsrat hat über die Strasse von Hormus debattiert
  • MSF wirft Israel Einsatz von Wasser als Waffe in Gaza vor

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.4.2026, 19:30 Uhr

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