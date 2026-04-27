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Ölpreise ziehen weiter an

Iran: USA muss «illegale und irrationale Forderungen» aufgeben

Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah bröckelt weiter

Eurogruppen-Chef: Wegen Nahost droht grösste Energiekrise

Iran seit zwei Monaten von globalem Internet abgeschnitten

Israel meldet Angriffe auf über tausend Ziele im Südlibanon

Billigfluglinien streichen Flüge wegen steigender Kerosinpreise

UNO-Sicherheitsrat hat über die Strasse von Hormus debattiert