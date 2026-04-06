- Der Iran hat neue Explosionen auf der Insel Charg im Persischen Golf gemeldet.
- Der Iran hat landesweite Angriffe auf seine Verkehrsinfrastruktur gemeldet – eine Eisenbahnbrücke und mehrere Autobahnen seien getroffen worden.
- Bei Schüssen in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul sind Medienberichten zufolge drei Menschen getötet und zwei Polizisten verletzt worden.
- Laut einem diplomatischen Memorandum, das verschiedene Medien aufgegriffen haben, soll sich der iranische Oberste Führer Modschtaba Chamenei im Koma befinden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Haben weitere wichtige Brücke im Libanon zerstört
- Bericht: Russland unterstützt laut Kiew Iran mit Satellitendaten
- Trump droht Iran: «Ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben»
- Barsani: Drohnenangriffe in Kurdenregion im Nordirak
- Axios: US-Regierungsvertreter bestätigt Angriffe auf Charg
- Iran meldet landesweite Angriffe auf Verkehrsinfrastruktur
- Todeszahl im Libanon steigt auf fast 1500
- Iran meldet Angriff auf saudiarabische Energie-Anlage
- Iran meldet Explosionen auf Ölinsel Charg
- Schüsse nahe des israelischen Konsulats in Istanbul
Quellen: Agenturen, SRF