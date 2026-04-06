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Krieg in Nahost Explosionen auf Charg – iranische Infrastruktur wird angegriffen

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel: Haben weitere wichtige Brücke im Libanon zerstört
  • Bericht: Russland unterstützt laut Kiew Iran mit Satellitendaten
  • Trump droht Iran: «Ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben»
  • Barsani: Drohnenangriffe in Kurdenregion im Nordirak
  • Axios: US-Regierungsvertreter bestätigt Angriffe auf Charg
  • Iran meldet landesweite Angriffe auf Verkehrsinfrastruktur
  • Todeszahl im Libanon steigt auf fast 1500
  • Iran meldet Angriff auf saudiarabische Energie-Anlage
  • Iran meldet Explosionen auf Ölinsel Charg
  • Schüsse nahe des israelischen Konsulats in Istanbul

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.4.2026, 19:30 Uhr

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