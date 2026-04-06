- Die Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA haben begonnen.
- US-Vizepräsident J.D. Vance und seine Delegation haben sich mit dem pakistanischen Premier Shehbaz Sharif getroffen.
- Der Hisbollah-Chef Naim Kassim bekräftigt den Widerstand der Organisation gegen Israel und fordert die libanesische Regierung auf, keinerlei Zugeständnisse zu machen.
- Die gegenseitigen Angriffe der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz geplanter direkter Gespräche zwischen Israel und dem Libanon an.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- «Leere Öltanker unterwegs»: US-Präsident Donald Trumps neuer Post
- Die Friedensgespräche finden statt
- Iran: Insiderberichte über den Zustand Modschtaba Chameneis
- SRF-Korrespondent: «Zwei Forderungskataloge ohne Schnittmenge»
- Rösti lehnt SVP-Vorschlag zu staatlicher Ölpreisverbilligung ab
- Iranische Delegation trifft pakistanischen Premier
- Medienberichte: Hisbollah-Kämpfer eingeschlossen
- Hisbollah/Israel: Weitere Todesopfer nach gegenseitigem Beschuss
- NZZ: Diesen Papst nimmt Trump ernster als Papst Franziskus
- US-Delegation in Pakistan gelandet
Quellen: Agenturen, SRF