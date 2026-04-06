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Krieg in Nahost Friedensgespräche zwischen den USA und Iran haben begonnen

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06.04.2026, 13:19

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Themen in diesem Newsticker

  • «Leere Öltanker unterwegs»: US-Präsident Donald Trumps neuer Post
  • Die Friedensgespräche finden statt
  • Iran: Insiderberichte über den Zustand Modschtaba Chameneis
  • SRF-Korrespondent: «Zwei Forderungskataloge ohne Schnittmenge»
  • Rösti lehnt SVP-Vorschlag zu staatlicher Ölpreisverbilligung ab
  • Iranische Delegation trifft pakistanischen Premier
  • Medienberichte: Hisbollah-Kämpfer eingeschlossen
  • Hisbollah/Israel: Weitere Todesopfer nach gegenseitigem Beschuss
  • NZZ: Diesen Papst nimmt Trump ernster als Papst Franziskus
  • US-Delegation in Pakistan gelandet

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.4.2026, 12:45 Uhr

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