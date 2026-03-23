Israel startet neue Angriffe gegen Hisbollah-Ziele in Beirut

G7 fordert Ende von Angriffen auf zivile Ziele

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IAEA-Chef ruft nach Angriffen auf Iran zu Zurückhaltung auf

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Insider: Nur ein Drittel des iranischen Raketenarsenals zerstört

Blockierte Güter: UNO suchen nach Lösungen für Strasse von Hormus

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Rubio spricht vor G7 von Kriegsende innert Wochen