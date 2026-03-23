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Krieg in Nahost G7 fordert Ende von Angriffen auf zivile Ziele

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel startet neue Angriffe gegen Hisbollah-Ziele in Beirut
  • G7 fordert Ende von Angriffen auf zivile Ziele
  • Iran: Israel wird «hohen Preis» bezahlen
  • IAEA-Chef ruft nach Angriffen auf Iran zu Zurückhaltung auf
  • Mehr als 20 Tote bei Angriffen auf Wohnkomplexe im Iran
  • Insider: Nur ein Drittel des iranischen Raketenarsenals zerstört
  • Blockierte Güter: UNO suchen nach Lösungen für Strasse von Hormus
  • Israel bestätigt Angriff auf Atomanlage in Chondab
  • Rubio spricht vor G7 von Kriegsende innert Wochen
  • Libanon: Israelische Armee rückt im Süden weiter vor

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.3.2026, 19:30 Uhr

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