Iranische Delegation trifft pakistanischen Premier

Medienberichte: Hisbollah-Kämpfer eingeschlossen

Hisbollah/Israel: Weitere Todesopfer nach gegenseitigem Beschuss

NZZ: Diesen Papst nimmt Trump ernster als Papst Franziskus

US-Delegation in Pakistan gelandet

Geheimdienstberichte: Chinesische Luftabwehrsysteme für den Iran

Vor Gesprächsbeginn: Beide Seiten bleiben bei ihren Forderungen

Israel: Keine Verhandlungen mit der Hisbollah-Miliz

Libanon: erstes Treffen mit Israel am Dienstag vereinbart