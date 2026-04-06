- Das Flugzeug mit der Delegation der USA an Bord ist in Islamabad zu den direkten Gesprächen zwischen den USA und dem Iran eingetroffen.
- Vor den Gesprächen droht US‑Präsident Trump Teheran und erklärt, das Regime habe ausser der Strasse von Hormus kein Druckmittel.
- Der Hisbollah-Chef Naim Kassim bekräftigt den Widerstand der Organisation gegen Israel und fordert die libanesische Regierung auf, keinerlei Zugeständnisse zu machen.
- Die gegenseitigen Angriffe der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz geplanter direkter Gespräche zwischen Israel und dem Libanon an.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iranische Delegation trifft pakistanischen Premier
- Medienberichte: Hisbollah-Kämpfer eingeschlossen
- Hisbollah/Israel: Weitere Todesopfer nach gegenseitigem Beschuss
- NZZ: Diesen Papst nimmt Trump ernster als Papst Franziskus
- US-Delegation in Pakistan gelandet
- Geheimdienstberichte: Chinesische Luftabwehrsysteme für den Iran
- Vor Gesprächsbeginn: Beide Seiten bleiben bei ihren Forderungen
- Israel: Keine Verhandlungen mit der Hisbollah-Miliz
- Libanon: erstes Treffen mit Israel am Dienstag vereinbart
- Meloni und Al-Sisi unterstützen Verhandlungen für Kriegsende
Quellen: Agenturen, SRF