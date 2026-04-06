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Krieg in Nahost Gespräche USA – Iran: JD Vance in Pakistan angekommen

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06.04.2026, 13:19

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Themen in diesem Newsticker

  • Iranische Delegation trifft pakistanischen Premier
  • Medienberichte: Hisbollah-Kämpfer eingeschlossen
  • Hisbollah/Israel: Weitere Todesopfer nach gegenseitigem Beschuss
  • NZZ: Diesen Papst nimmt Trump ernster als Papst Franziskus
  • US-Delegation in Pakistan gelandet
  • Geheimdienstberichte: Chinesische Luftabwehrsysteme für den Iran
  • Vor Gesprächsbeginn: Beide Seiten bleiben bei ihren Forderungen
  • Israel: Keine Verhandlungen mit der Hisbollah-Miliz
  • Libanon: erstes Treffen mit Israel am Dienstag vereinbart
  • Meloni und Al-Sisi unterstützen Verhandlungen für Kriegsende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.4.2026, 12:45 Uhr

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