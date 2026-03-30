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Krieg in Nahost Golfstaaten melden Angriffe – Öltanker vor Dubai beschossen

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Themen in diesem Newsticker

  • Medien: Grosser kuwaitischer Öltanker beschossen
  • Rubio: Strasse von Hormus wird «so oder anders» offen sein
  • Mehrere Golfstaaten melden erneute Angriffe
  • Tanker im Persischen Golf von Geschoss getroffen
  • Selenski: «Historische Vereinbarungen» mit Golfstaaten
  • Iran: Parlamentsausschuss billigt Maut für Strasse von Hormus
  • Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter
  • Trump erwägt Kostenabwälzung für Iran-Krieg auf arabische Länder
  • Neuer Raketenangriff des Irans auf Israel
  • USA: Verhandlungen mit dem Iran verlaufen gut

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 29.3.2026, 19:30 Uhr

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