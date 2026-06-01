- Die britische Aussenministerin Yvette Cooper fordert ein Ende der Gewalt im Libanon, Respekt für den Waffenstillstand und ein Ende der Hisbollah-Angriffe auf Israel.
- Israelische Truppen haben im Südlibanon die historische Burg Beaufort sowie eine strategisch wichtige Hügelkette erobert – der tiefste Vorstoss in das Land seit über 25 Jahren.
- Irans Präsident Massud Peseschkian hat sich für eine grundlegende Änderung des Führungsstils im Land ausgesprochen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran meldet Angriff auf US-Militärbasis
- Grossbritannien fordert Ende der Eskalation in Libanon
- Das waren die Geschehnisse im Nahost-Krieg vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF