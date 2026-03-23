- In Teheran sind heftige Explosionen zu hören. Israel hatte zuvor eine weitere starke Angriffswelle angekündigt.
- US-Präsident Donald Trump setzt dem Iran ein 48-stündiges Ultimatum zur Öffnung der Strasse von Hormus. Andernfalls würden die USA iranische Kraftwerke angreifen.
- Israels Ministerpräsident Netanjahu hat weitere Länder dazu gedrängt, sich dem Kampf gegen den Iran anzuschliessen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Iran-Krieg drückt weiter auf die Börsenstimmung
- Iran droht mit Vergeltungsangriffen auf Kraftwerke
- Neue Explosionen in Teheran nach israelischen Luftangriffen
- Das Wichtigste aus der Nacht
Quellen: Agenturen, SRF