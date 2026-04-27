- Die US-Regierung darf nach Ansicht von Verteidigungsminister Pete Hegseth den Krieg gegen den Iran noch Wochen ohne Zustimmung des Kongresses fortsetzen.
- Die USA erwägen einen Rückzug der US-Truppen aus Deutschland. Die Ankündigung von US-Präsident Trump folgt auf Aussagen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz gegen den Iran-Krieg.
- Trump äusserte danach erneut scharfe Kritik an Merz: Dieser solle sich nicht «in andere Angelegenheiten» einmischen, schrieb der US-Präsident auf Truth Social.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF