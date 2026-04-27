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Krieg in Nahost Hegseth: 60-Tage-Frist für Krieg gilt nicht bei Waffenruhe

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27.04.2026, 06:09

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Themen in diesem Newsticker

  • Infantino: Iran wird an Fussball-WM in den USA teilnehmen
  • Hegseth: 60-Tage-Frist für Krieg gilt nicht bei Waffenruhe
  • Griechenland bestätigt Zwischenfall mit Gaza-Hilfsflotte
  • Israel lässt palästinensischen Journalisten Ali Samoudi frei
  • Wadephul gelassen nach Trump-Drohung mit Truppenabzug
  • Gideon Saar: Aktivisten werden nach Griechenland gebracht
  • Irans Führung zeigt sich entschlossen
  • US-Präsident Trump kritisiert Deutschlands Bundeskanzler Merz
  • Trotz Waffenruhe mehrere Tote im Libanon
  • Internationale Medien fordern Zugang zum Gazastreifen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.4.2026, 19:30 Uhr

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