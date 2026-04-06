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Krieg in Nahost Hegseth: «Chance auf wahren Frieden»

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Themen in diesem Newsticker

  • Moskau begrüsst Vereinbarung – Ankara pocht auf volle Einhaltung
  • Hegseth: «Irans industrielle Verteidigungsbasis zerstört»
  • Trump kündigt Strafzölle für Waffenlieferungen an den Iran an
  • Libanesische Armee warnt Menschen vor Rückkehr in den Süden
  • Iran hat Verhandlungen mit USA zugesagt
  • Revolutionsgarden: Haben in der Nacht Ölanlagen angegriffen
  • Kuwait und Emirate melden Beschuss aus Iran
  • Wirtschaftsredaktor: «Aktienmärkte steigen, doch Schaden bleibt»
  • Irak öffnet Luftraum wieder für Flugverkehr
  • Erholung bei Kerosin könnte Monate dauern

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 7.4.2026, 19:30 Uhr

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