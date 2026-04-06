- Emirate und Kuwait melden Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran seit heute Morgen.
- Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt – mit sofortiger Wirkung. Donald Trump sprach von einem «vollständigen Sieg» für die USA.
- Frankreich will mit rund 15 weiteren Staaten den Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus wieder ermöglichen.
- Irans Aussenminister kündigte zugleich eine Öffnung der Strasse von Hormus an.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Moskau begrüsst Vereinbarung – Ankara pocht auf volle Einhaltung
- Hegseth: «Irans industrielle Verteidigungsbasis zerstört»
- Trump kündigt Strafzölle für Waffenlieferungen an den Iran an
- Libanesische Armee warnt Menschen vor Rückkehr in den Süden
- Iran hat Verhandlungen mit USA zugesagt
- Revolutionsgarden: Haben in der Nacht Ölanlagen angegriffen
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- Wirtschaftsredaktor: «Aktienmärkte steigen, doch Schaden bleibt»
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Quellen: Agenturen, SRF