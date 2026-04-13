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Krieg in Nahost Hegseth warnt Iran: Sind zu neuen Angriffen bereit

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Papst Leo verurteilt Kriegstreiber als «Tyrannen»
  • Israelischer Angriff zerstört letzte Brücke in den Süden Libanons
  • Pressekonferenz ist beendet
  • Hegseth: Der Iran muss sich nun weise entscheiden
  • US-Verteidigungsminister Hegseth tritt um 14 Uhr vor die Presse
  • Libanon: Waffenruhe ist Voraussetzung für Verhandlungen
  • Iran-Krieg treibt Inflation in Euroraum hoch
  • Easyjet rechnet mit höherem Verlust
  • Yvette Cooper warnt vor Zöllen für Strasse von Hormus
  • Auswirkungen auch auf Mineralölprodukte-Preise in der Schweiz

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 14.4.2026, 19:30 Uhr

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