- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte an einer Pressekonferenz im Pentagon, man sei für weitere Angriffe bereit, falls der Iran sich nicht weise entschiede.
- Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird nach Angaben einer Ministerin heute Donnerstag mit dem libanesischen Staatspräsidenten Joseph Aoun telefonieren.
- US-Präsident Trump sagte in einem Interview, dass er ein Abkommen mit dem Iran bis Ende April für «sehr wahrscheinlich» erachte.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Papst Leo verurteilt Kriegstreiber als «Tyrannen»
- Israelischer Angriff zerstört letzte Brücke in den Süden Libanons
- Pressekonferenz ist beendet
- Hegseth: Der Iran muss sich nun weise entscheiden
- US-Verteidigungsminister Hegseth tritt um 14 Uhr vor die Presse
- Libanon: Waffenruhe ist Voraussetzung für Verhandlungen
- Iran-Krieg treibt Inflation in Euroraum hoch
- Easyjet rechnet mit höherem Verlust
- Yvette Cooper warnt vor Zöllen für Strasse von Hormus
- Auswirkungen auch auf Mineralölprodukte-Preise in der Schweiz
Quellen: Agenturen, SRF