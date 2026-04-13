Papst Leo verurteilt Kriegstreiber als «Tyrannen»

Israelischer Angriff zerstört letzte Brücke in den Süden Libanons

Pressekonferenz ist beendet

Hegseth: Der Iran muss sich nun weise entscheiden

US-Verteidigungsminister Hegseth tritt um 14 Uhr vor die Presse

Libanon: Waffenruhe ist Voraussetzung für Verhandlungen

Iran-Krieg treibt Inflation in Euroraum hoch

Easyjet rechnet mit höherem Verlust

Yvette Cooper warnt vor Zöllen für Strasse von Hormus