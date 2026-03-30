Generalstabschef Caine: Über 11'000 Ziele im Iran beschossen

Hegseth: Trump ist bereit für einen Deal

Trump vor Medienkonferenz: «Holt euch euer eigenes Öl!»

Verteidigungsminister Hegseth berichtet von Truppenbesuch

Medienkonferenz um 14 Uhr aus dem Pentagon zum Iran-Krieg

UNHCR: 200'000 suchen in Syrien Schutz vor Gewalt im Libanon

Drei «Blauhelm»-Soldaten im Libanon getötet – was das bedeutet

Israel Katz: Zerstörung von Grenzdörfern im Südlibanon

Iran-Krieg treibt Inflationsrate in Eurozone auf 2.5 Prozent