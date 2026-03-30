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Krieg in Nahost Hegseth: «Wenn der Iran weise ist, schliesst er einen Deal ab»

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Themen in diesem Newsticker

  • Generalstabschef Caine: Über 11'000 Ziele im Iran beschossen
  • Hegseth: Trump ist bereit für einen Deal
  • Trump vor Medienkonferenz: «Holt euch euer eigenes Öl!»
  • Verteidigungsminister Hegseth berichtet von Truppenbesuch
  • Medienkonferenz um 14 Uhr aus dem Pentagon zum Iran-Krieg
  • UNHCR: 200'000 suchen in Syrien Schutz vor Gewalt im Libanon
  • Drei «Blauhelm»-Soldaten im Libanon getötet – was das bedeutet
  • Israel Katz: Zerstörung von Grenzdörfern im Südlibanon
  • Iran-Krieg treibt Inflationsrate in Eurozone auf 2.5 Prozent
  • «Corriere della Sera»: Italien verweigert US-Militär die Landung

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 29.3.2026, 19:30 Uhr

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