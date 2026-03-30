- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine äussern sich aktuell zum Krieg. Wir streamen und tickern mit.
- Laut einem Bericht des «Corriere della Sera» hat die italienische Regierung mehreren US-Flugzeugen untersagt, auf einem Stützpunkt auf Sizilien zu landen.
- Israel will eine Pufferzone zwischen Israel und dem Libanon einrichten. Laut Verteidigungsminister Katz wird Israel die komplette Kontrolle über den Bereich übernehmen, sobald der Kampf gegen die Hisbollah beendet ist.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Generalstabschef Caine: Über 11'000 Ziele im Iran beschossen
- Hegseth: Trump ist bereit für einen Deal
- Trump vor Medienkonferenz: «Holt euch euer eigenes Öl!»
- Verteidigungsminister Hegseth berichtet von Truppenbesuch
- Medienkonferenz um 14 Uhr aus dem Pentagon zum Iran-Krieg
- UNHCR: 200'000 suchen in Syrien Schutz vor Gewalt im Libanon
- Drei «Blauhelm»-Soldaten im Libanon getötet – was das bedeutet
- Israel Katz: Zerstörung von Grenzdörfern im Südlibanon
- Iran-Krieg treibt Inflationsrate in Eurozone auf 2.5 Prozent
- «Corriere della Sera»: Italien verweigert US-Militär die Landung
Quellen: Agenturen, SRF