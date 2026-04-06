- Der Hisbollah-Chef Naim Kassim bekräftigt den Widerstand der Organisation gegen Israel und fordert die libanesische Regierung auf, keinerlei Zugeständnisse zu machen.
- Pakistan hat vor dem Beginn von Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran die Sicherheit in der Hauptstadt erhöht.
- Die gegenseitigen Angriffe der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz geplanter direkter Gespräche zwischen Israel und dem Libanon an.
- Der britische Premierminister Keir Starmer macht US-Präsident Donald Trump und den russischen Präsidenten Wladimir Putin für die weltweit steigenden Energiepreise mitverantwortlich.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- EU-Kommission begrüsst geplante Gespräche von Israel und Libanon
- Israel: Über 1400 Hisbollah-Kämpfer seit Kriegsbeginn getötet
- Hisbollah-Chef: Machen weiter «bis zum letzten Atemzug»
- Iran-Krieg treibt US-Inflationsrate auf 3.3 Prozent
- Vance erwartet positive Verhandlungen mit dem Iran
- UNO: Lebensmittelversorgung im Libanon gefährdet
- Israel plant laut Medienberichten 34 Siedlungen im Westjordanland
- Hohe Energiepreise: Starmer kritisiert Trump und Putin
- Iran: Rund 125'000 zivile Einrichtungen im Krieg beschädigt
- Energieagentur-Chef: Diesel und Kerosin könnten knapp werden
Quellen: Agenturen, SRF