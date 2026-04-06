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Krieg in Nahost Hisbollah-Chef betont anhaltende Kampfbereitschaft

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Themen in diesem Newsticker

  • EU-Kommission begrüsst geplante Gespräche von Israel und Libanon
  • Israel: Über 1400 Hisbollah-Kämpfer seit Kriegsbeginn getötet
  • Hisbollah-Chef: Machen weiter «bis zum letzten Atemzug»
  • Iran-Krieg treibt US-Inflationsrate auf 3.3 Prozent
  • Vance erwartet positive Verhandlungen mit dem Iran
  • UNO: Lebensmittelversorgung im Libanon gefährdet
  • Israel plant laut Medienberichten 34 Siedlungen im Westjordanland
  • Hohe Energiepreise: Starmer kritisiert Trump und Putin
  • Iran: Rund 125'000 zivile Einrichtungen im Krieg beschädigt
  • Energieagentur-Chef: Diesel und Kerosin könnten knapp werden

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.4.2026, 12:45 Uhr

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