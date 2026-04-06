UNO: Lebensmittelversorgung im Libanon gefährdet

Israel plant laut Medienberichten 34 Siedlungen im Westjordanland

Hohe Energiepreise: Starmer kritisiert Trump und Putin

Iran: Rund 125'000 zivile Einrichtungen im Krieg beschädigt

Energieagentur-Chef: Diesel und Kerosin könnten knapp werden

Weitere Überflugsgesuche der USA nach Mitte März

Selenski: Haben Drohnen über Golfstaaten zerstört

Neun Schweizerinnen und Schweizer segeln nach Gaza

Wieder gegenseitige Angriffe zwischen Israel und Hisbollah