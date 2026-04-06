- Pakistan hat vor dem Beginn von Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran die Sicherheit in der Hauptstadt erhöht.
- Ukrainische Soldaten haben nach Worten von Präsident Wolodimir Selenski im Iran-Krieg Angriffe iranischer Drohnen auf Staaten am Persischen Golf abgewehrt.
- Die gegenseitigen Angriffe der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz geplanter direkter Gespräche zwischen Israel und dem Libanon an.
- Der britische Premierminister Keir Starmer macht US-Präsident Donald Trump und den russischen Präsidenten Wladimir Putin für die weltweit steigenden Energiepreise mitverantwortlich.
- Die USA hat die Schweiz auch nach Mitte März mehrfach um Überflüge gebeten – nicht immer mit Erfolg.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- UNO: Lebensmittelversorgung im Libanon gefährdet
- Israel plant laut Medienberichten 34 Siedlungen im Westjordanland
- Hohe Energiepreise: Starmer kritisiert Trump und Putin
- Iran: Rund 125'000 zivile Einrichtungen im Krieg beschädigt
- Energieagentur-Chef: Diesel und Kerosin könnten knapp werden
- Weitere Überflugsgesuche der USA nach Mitte März
- Selenski: Haben Drohnen über Golfstaaten zerstört
- Neun Schweizerinnen und Schweizer segeln nach Gaza
- Wieder gegenseitige Angriffe zwischen Israel und Hisbollah
- Iran-Gespräche: Mehr als 10'000 Sicherheitskräfte in Islamabad
Quellen: Agenturen, SRF