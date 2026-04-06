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Krieg in Nahost Hohe Energiepreise: Starmer kritisiert Trump und Putin

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Themen in diesem Newsticker

  • UNO: Lebensmittelversorgung im Libanon gefährdet
  • Israel plant laut Medienberichten 34 Siedlungen im Westjordanland
  • Hohe Energiepreise: Starmer kritisiert Trump und Putin
  • Iran: Rund 125'000 zivile Einrichtungen im Krieg beschädigt
  • Energieagentur-Chef: Diesel und Kerosin könnten knapp werden
  • Weitere Überflugsgesuche der USA nach Mitte März
  • Selenski: Haben Drohnen über Golfstaaten zerstört
  • Neun Schweizerinnen und Schweizer segeln nach Gaza
  • Wieder gegenseitige Angriffe zwischen Israel und Hisbollah
  • Iran-Gespräche: Mehr als 10'000 Sicherheitskräfte in Islamabad

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.4.2026, 12:45 Uhr

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