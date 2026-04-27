Experte: Gibt keine schnelle militärische Lösung

Merz fordert mehr Druck auf Iran

Iran-Krieg treibt Inflationsrate im Euroraum auf 3.0 Prozent

Materialknappheit in deutscher Industrie steigt kräftig

Drei Tote bei Drohnenangriff Israels im Libanon

Öl so teuer wie seit vier Jahren nicht

Nach Kritik von Merz: Trump droht mit Abzug von US-Truppen

Israel geht offenbar gegen Gaza-Hilfsflotte vor

Trump findet Ausstieg der Emirate aus der Opec «grossartig»