- Die andauernde Blockade der Strasse von Hormus lässt die Rohölpreise in die Höhe steigen. Die Sorte Brent überschritt kurzzeitig den Preis von 126 Dollar pro Barrel.
- Die USA erwägen einen Rückzug der US-Truppen aus Deutschland. Die Ankündigung von US-Präsident Trump folgt auf eine deutliche Kritik des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz zum Iran-Krieg.
- US-Präsident Donald Trump findet es «grossartig», dass die Vereinigten Arabischen Emirate aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) austreten. Das sei «gut, um die Ölpreise zu senken».
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Experte: Gibt keine schnelle militärische Lösung
- Merz fordert mehr Druck auf Iran
- Iran-Krieg treibt Inflationsrate im Euroraum auf 3.0 Prozent
- Materialknappheit in deutscher Industrie steigt kräftig
- Drei Tote bei Drohnenangriff Israels im Libanon
- Öl so teuer wie seit vier Jahren nicht
- Nach Kritik von Merz: Trump droht mit Abzug von US-Truppen
- Israel geht offenbar gegen Gaza-Hilfsflotte vor
- Trump findet Ausstieg der Emirate aus der Opec «grossartig»
- Iranische Delegation muss vor Fifa-Kongress wieder abreisen
Quellen: Agenturen, SRF