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Krieg in Nahost Hormus-Blockade: Rohöl auf höchstem Preis seit 2022

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27.04.2026, 06:09

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Themen in diesem Newsticker

  • Experte: Gibt keine schnelle militärische Lösung
  • Merz fordert mehr Druck auf Iran
  • Iran-Krieg treibt Inflationsrate im Euroraum auf 3.0 Prozent
  • Materialknappheit in deutscher Industrie steigt kräftig
  • Drei Tote bei Drohnenangriff Israels im Libanon
  • Öl so teuer wie seit vier Jahren nicht
  • Nach Kritik von Merz: Trump droht mit Abzug von US-Truppen
  • Israel geht offenbar gegen Gaza-Hilfsflotte vor
  • Trump findet Ausstieg der Emirate aus der Opec «grossartig»
  • Iranische Delegation muss vor Fifa-Kongress wieder abreisen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.4.2026, 19:30 Uhr

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