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Krieg in Nahost IAEA pocht auf Nuklearkontrolle bei möglichem Iran-Abkommen

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • IAEA pocht auf Nuklearkontrolle bei möglichem Iran-Abkommen
  • Zivilschutz in Gaza: Zehn Menschen getötet – darunter ein Kind
  • Vance: Waffenruhe im Iran-Krieg hält
  • Trump nach Papst-Kritik: Iran tötete 42'000 Demonstranten
  • Trump zu Iran-Krieg: «Es kann so oder so ausgehen»
  • US-Militär: Blockade für die Schifffahrt «erfolgreich umgesetzt»
  • Schweiz verurteilt Tötung von UNO-Friedenssoldaten
  • US-Militär: Sechs Schiffe bei Hormus zurückgewiesen
  • Libanon und Israel einigen sich auf weitere Verhandlungen
  • Befreiung Libanons von der «Hisbollah» als Ziel

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 14.4.2026, 19:30 Uhr

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