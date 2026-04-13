- Israelische und libanesische Vertreter haben sich bei einem Treffen darauf geeinigt, direkte Verhandlungen aufzunehmen.
- Im Konflikt mit dem Iran hat das US-Militär nach eigenen Angaben seine Sperre für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus erfolgreich umgesetzt.
- An der Blockade iranischer Häfen im Persischen Golf sind laut den USA mehr als 10'000 US-Armeeangehörige, über ein Dutzend Kriegsschiffe und Dutzende Flugzeuge beteiligt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF