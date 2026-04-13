IAEA pocht auf Nuklearkontrolle bei möglichem Iran-Abkommen

Zivilschutz in Gaza: Zehn Menschen getötet – darunter ein Kind

Vance: Waffenruhe im Iran-Krieg hält

Trump nach Papst-Kritik: Iran tötete 42'000 Demonstranten

Trump zu Iran-Krieg: «Es kann so oder so ausgehen»

US-Militär: Blockade für die Schifffahrt «erfolgreich umgesetzt»

Schweiz verurteilt Tötung von UNO-Friedenssoldaten

US-Militär: Sechs Schiffe bei Hormus zurückgewiesen

Libanon und Israel einigen sich auf weitere Verhandlungen