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Krieg in Nahost Internationale Kritik an der Festnahme von Gaza-Aktivisten

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran rechnet mit Angriffen – Pakistans Innenminister in Teheran
  • Internationale Reaktionen auf Umgang mit Flottille-Besatzungen
  • Gaza-Flottille: Massive Kritik an Sicherheits-Minister Ben-Gvir
  • Flottille-Aktivisten im Hafen von Aschdod angekommen
  • Jordanien schiesst Drohne ab – keine Opfer
  • Knesset stimmt für Auflösung – vorgezogene Neuwahl möglich
  • Araghchi: Rückkehr zum Krieg birgt viele weitere «Überraschungen»
  • Revolutionsgarden drohen mit Eskalation bei neuen Angriffen
  • Südkoreanischer Öltanker durchquert Strasse von Hormus
  • Israel: Protestaktion der Gaza-Hilfsflotte beendet

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.5.2026, 19:30 Uhr

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