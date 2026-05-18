- Israel hat die internationale Gaza-Flottille vollständig gestoppt. Alle Aktivisten wurden festgenommen und gefesselt in den israelischen Hafen Aschdod gebracht.
- Ein von dem rechtsextremen Minister für Innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, gepostetes Video auf X hat international heftige Kritik hervorgerufen.
- Die USA sollen sich aus dem Krieg gegen den Iran zurückziehen. Der US-Senat hat eine entsprechende Resolution mit 50 zu 47 Stimmen gutgeheissen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran rechnet mit Angriffen – Pakistans Innenminister in Teheran
- Internationale Reaktionen auf Umgang mit Flottille-Besatzungen
- Gaza-Flottille: Massive Kritik an Sicherheits-Minister Ben-Gvir
- Flottille-Aktivisten im Hafen von Aschdod angekommen
- Jordanien schiesst Drohne ab – keine Opfer
- Knesset stimmt für Auflösung – vorgezogene Neuwahl möglich
- Araghchi: Rückkehr zum Krieg birgt viele weitere «Überraschungen»
- Revolutionsgarden drohen mit Eskalation bei neuen Angriffen
- Südkoreanischer Öltanker durchquert Strasse von Hormus
- Israel: Protestaktion der Gaza-Hilfsflotte beendet
Quellen: Agenturen, SRF