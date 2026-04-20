- Die britische Seefahrtsbehörde vermeldet einen Beschuss eines Containerschiffs durch die iranischen Revolutionsgarden nordöstlich von Oman.
- Auch wenn US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe verlängert hat, bleiben die Revolutionsgarden kampfbereit.
- Auf Bitten Pakistans werde Trump von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen geeinten Vorschlag unterbreite, so der US-Präsident.
- Der Iran hatte zuvor mitgeteilt, dass man noch nicht über die Teilnahme an Gesprächen mit den USA in Pakistan entschieden habe.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran meldet Hinrichtung von Mann wegen Spionage für Israel
- Bericht über Beschuss von Containerschiff vor Oman
- Irans Revolutionsgarden fordern Wachsamkeit trotz Feuerpause
- Militärs planen Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus
- USA verhängen Sanktionen gegen Irans Waffen-Netzwerk
- Verlängerte Waffenruhe stoppt Ölpreis-Anstieg kaum
- Einschätzung: «Eine Einigung scheint weit entfernt»
- Vance reist nicht zu Gesprächen in Pakistan
- Trump verlängert Waffenruhe mit Iran
- Iran: Blockade iranischer Häfen ist Verstoss gegen Waffenruhe
Quellen: Agenturen, SRF