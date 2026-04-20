Iran meldet Hinrichtung von Mann wegen Spionage für Israel

Bericht über Beschuss von Containerschiff vor Oman

Irans Revolutionsgarden fordern Wachsamkeit trotz Feuerpause

Militärs planen Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus

USA verhängen Sanktionen gegen Irans Waffen-Netzwerk

Verlängerte Waffenruhe stoppt Ölpreis-Anstieg kaum

Einschätzung: «Eine Einigung scheint weit entfernt»

Vance reist nicht zu Gesprächen in Pakistan

Trump verlängert Waffenruhe mit Iran