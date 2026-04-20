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Krieg in Nahost Iran beschiesst Frachter in Strasse von Hormus

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20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran meldet Hinrichtung von Mann wegen Spionage für Israel
  • Bericht über Beschuss von Containerschiff vor Oman
  • Irans Revolutionsgarden fordern Wachsamkeit trotz Feuerpause
  • Militärs planen Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus
  • USA verhängen Sanktionen gegen Irans Waffen-Netzwerk
  • Verlängerte Waffenruhe stoppt Ölpreis-Anstieg kaum
  • Einschätzung: «Eine Einigung scheint weit entfernt»
  • Vance reist nicht zu Gesprächen in Pakistan
  • Trump verlängert Waffenruhe mit Iran
  • Iran: Blockade iranischer Häfen ist Verstoss gegen Waffenruhe

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.4.2026, 12:45 Uhr

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