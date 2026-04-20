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Krieg in Nahost Iran beschiesst mehrere Frachter in der Strasse von Hormus

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20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel sieht Hisbollah als Hindernis für Frieden mit Libanon
  • Berichte über Verletzte nach Siedlergewalt im Westjordanland
  • EU will Folgen des Iran-Krieges für Energieversorgung abfedern
  • Iran beschiesst weitere Frachter in der Strasse von Hormus
  • Edelweiss baut Sommerflugplan gegen den Trend aus
  • Trotz Nahost-Krieg: Experten erwarten stabile Stromkosten
  • Laut Medienberichten: Toter nach Angriff Israels im Libanon
  • Iran meldet Hinrichtung von Mann wegen Spionage für Israel
  • Bericht über Beschuss von Containerschiff vor Oman
  • Irans Revolutionsgarden fordern Wachsamkeit trotz Feuerpause

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 22.4.2026, 12:45 Uhr

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