- Die britische Seefahrtsbehörde vermeldet den Beschuss mehrerer Containerschiffe durch die iranischen Revolutionsgarden in der Strasse von Hormus.
- Auch wenn US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe verlängert hat, bleiben die Revolutionsgarden kampfbereit.
- Auf Bitten Pakistans werde Trump von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen geeinten Vorschlag unterbreite, so der US-Präsident.
- Der Iran hatte zuvor mitgeteilt, dass man noch nicht über die Teilnahme an Gesprächen mit den USA in Pakistan entschieden habe.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
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Quellen: Agenturen, SRF