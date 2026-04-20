Israel sieht Hisbollah als Hindernis für Frieden mit Libanon

Berichte über Verletzte nach Siedlergewalt im Westjordanland

EU will Folgen des Iran-Krieges für Energieversorgung abfedern

Iran beschiesst weitere Frachter in der Strasse von Hormus

Edelweiss baut Sommerflugplan gegen den Trend aus

Trotz Nahost-Krieg: Experten erwarten stabile Stromkosten

Laut Medienberichten: Toter nach Angriff Israels im Libanon

Iran meldet Hinrichtung von Mann wegen Spionage für Israel

Bericht über Beschuss von Containerschiff vor Oman