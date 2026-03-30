 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in Nahost Iran bestätigt Tod von Revolutionsgarde-Kommandanten

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Netanjahu erlaubt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
  • Iran bestätigt Tod von Revolutionsgardisten-Kommandant Tangsiri
  • Iran weist 1200 Staatsbürger der Emirate aus
  • Iran feuert Raketen auf Israel und Huthi-Miliz greift erneut an
  • Iran-Krieg treibt Ölpreise auf neues Hoch
  • Trump erwägt Militäreinsatz zur Sicherung von Irans Uran
  • Israel bestellt Artilleriegeschosse für 48 Millionen Dollar
  • Iran vollstreckt Hinrichtungen von zwei Oppositionellen
  • Israelischer Luftangriff fordert Tote und Verletzte in Gaza
  • Israelisches Parlament stimmt über Verteidigungshaushalt 2026 ab

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 29.3.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)