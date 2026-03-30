- Iran bestätigt: Israelische Streitkräfte töteten am 26. März den IRGC-Marinekommandandanten Alireza Tangsiri und weitere hochrangige Offiziere in einer gezielten Operation.
- USA und Israel greifen Teheran an. Trump deutet Bodenoffensive an, Iran setzt Raketenangriffe fort.
- Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA meldet, dass der Forschungsreaktor Chondab durch Beschuss stark beschädigt wurde. Der Schwerwasserreaktor sei nicht mehr betriebsfähig, so die Behörde.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
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Quellen: Agenturen, SRF