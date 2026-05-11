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Krieg in Nahost Iran bezeichnet US-Forderungen als unvernünftig und einseitig

Autor: 

11.05.2026, 06:08

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran: US-Forderungen sind unvernünftig und einseitig
  • China verurteilt US-Sanktionen gegen heimische Firmen
  • Iran richtet Mann hin – mutmassliche Spionage für USA und Israel
  • Ölpreise steigen nach Rückschlag bei Iran-Verhandlungen
  • Wichtigste Meldungen des Sonntags
  • Iran weist Trump-Plan zurück – Reparationszahlungen gefordert
  • Trump unzufrieden mit Irans Antwort auf US-Vorschlag

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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