Wie nimmt man die Drohungen des US-Präsidenten im Iran auf?

Iran droht mit Angriff auf israelische Gasfelder

Weltbank-Chef: Iran-Krieg bremst Weltwirtschaft

UNO-Hochkommissar: Trumps Drohung gegen Iran «widerlich»

Iran meldet Bereitschaft von Millionen Menschen zum Kriegsdienst

Strasse von Hormus: Russland und China gegen UNO-Resolution

Iran: Keine Schäden an Ölanlagen auf Charg nach US-Angriff

Medien: Gerettete US-Soldaten sind in US-Klinik in Landstuhl

Golfstaaten melden weitere Angriffe