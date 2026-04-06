- Der Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden droht mit Angriffen auf die beiden israelischen Erdgasfelder Karisch und Tanin.
- US-Streitkräfte haben Medienberichten zufolge Dutzende militärische Ziele des Irans auf der Insel Charg im Persischen Golf angegriffen. Der Iran hatte zuvor Explosionen gemeldet.
- Laut Teheran gab es zudem landesweite Angriffe auf die iranische Verkehrsinfrastruktur – eine Eisenbahnbrücke und mehrere Autobahnen seien getroffen worden.
- US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut harsch gedroht. «Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Wie nimmt man die Drohungen des US-Präsidenten im Iran auf?
- Iran droht mit Angriff auf israelische Gasfelder
- Weltbank-Chef: Iran-Krieg bremst Weltwirtschaft
- UNO-Hochkommissar: Trumps Drohung gegen Iran «widerlich»
- Iran meldet Bereitschaft von Millionen Menschen zum Kriegsdienst
- Strasse von Hormus: Russland und China gegen UNO-Resolution
- Iran: Keine Schäden an Ölanlagen auf Charg nach US-Angriff
- Medien: Gerettete US-Soldaten sind in US-Klinik in Landstuhl
- Golfstaaten melden weitere Angriffe
- Netanjahu: Israels Luftwaffe greift Bahnstrecken im Iran an
Quellen: Agenturen, SRF