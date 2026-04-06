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Krieg in Nahost Iran droht mit Angriff auf israelische Gasfelder

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Themen in diesem Newsticker

  • Wie nimmt man die Drohungen des US-Präsidenten im Iran auf?
  • Iran droht mit Angriff auf israelische Gasfelder
  • Weltbank-Chef: Iran-Krieg bremst Weltwirtschaft
  • UNO-Hochkommissar: Trumps Drohung gegen Iran «widerlich»
  • Iran meldet Bereitschaft von Millionen Menschen zum Kriegsdienst
  • Strasse von Hormus: Russland und China gegen UNO-Resolution
  • Iran: Keine Schäden an Ölanlagen auf Charg nach US-Angriff
  • Medien: Gerettete US-Soldaten sind in US-Klinik in Landstuhl
  • Golfstaaten melden weitere Angriffe
  • Netanjahu: Israels Luftwaffe greift Bahnstrecken im Iran an

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.4.2026, 19:30 Uhr

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