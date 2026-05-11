- Der Iran droht damit, bei einem erneuten Angriff sein Uran auf einen atomwaffentauglichen Reinheitsgrad anzureichern.
- Die Waffenruhe im Krieg mit dem Iran hängt nach den Worten von US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden.
- Die EU-Aussenminister haben sich auf neue Sanktionen gegen gewaltbereite israelische Siedler im besetzten Westjordanland sowie gegen führende Hamas-Vertreter geeinigt.
- Die Sperrung der Strasse von Hormus durch den Iran wird die weltweiten Energiemärkte nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) dauerhaft verändern.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- WHO: Reha-Geräte für Gaza stecken an Grenze fest
- Trump zweifelt an Waffenruhe – angespanntes Warten im Iran
- US-Botschafter bestätigt Schutz der Emirate durch Iron Dome
- Iran droht mit Urananreicherung auf waffentaugliche 90 Prozent
- Iran: Mann wegen bewaffneten Aufruhrs hingerichtet
- US-Bürger vermissen klare Ziele im Iran-Krieg
- Bericht über sexuelle Gewalt bei Hamas-Angriff auf Israel
- Israel richtet Militärtribunal für Angreifer vom 7. Oktober ein
- USA erhöhen Druck mit weiteren Sanktionen
- US-Militärflugzeuge blockieren Betrieb auf Flughafen in Tel Aviv
Quellen: Agenturen, SRF