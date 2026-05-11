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Krieg in Nahost Iran droht mit Urananreicherung auf waffentaugliche 90 Prozent

Autor: 

11.05.2026, 06:08

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Themen in diesem Newsticker

  • WHO: Reha-Geräte für Gaza stecken an Grenze fest
  • Trump zweifelt an Waffenruhe – angespanntes Warten im Iran
  • US-Botschafter bestätigt Schutz der Emirate durch Iron Dome
  • Iran droht mit Urananreicherung auf waffentaugliche 90 Prozent
  • Iran: Mann wegen bewaffneten Aufruhrs hingerichtet
  • US-Bürger vermissen klare Ziele im Iran-Krieg
  • Bericht über sexuelle Gewalt bei Hamas-Angriff auf Israel
  • Israel richtet Militärtribunal für Angreifer vom 7. Oktober ein
  • USA erhöhen Druck mit weiteren Sanktionen
  • US-Militärflugzeuge blockieren Betrieb auf Flughafen in Tel Aviv

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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