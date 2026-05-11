- Der deutsche Finanzminister, Lars Klingbeil, warnte vor den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs und einer Sperrung der Strasse von Hormus. Er sprach von einer «ernsthaften Bedrohung für die Weltwirtschaft».
- Israel stellt sich laut Medienberichten auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. Dem Bericht zufolge wartet Israel auf eine Entscheidung von Donald Trump.
- Der Iran wird nach Angaben eines ranghohen Parlamentariers einen Mechanismus zur Durchquerung der Strasse von Hormus vorstellen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Klingbeil warnt vor den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs
- Libanon meldet Raketenangriff im Osten des Landes
- Peseschkian: «USA stören unsere Beziehungen zu den Golfstaaten»
- Laut Rettungskräften: Mindestens acht Tote bei Angriffen in Gaza
- Iran: USA machen «keinerlei konkrete Zugeständnisse»
- Netanjahu kündigt Telefonat mit Trump an
- Drohnenangriff auf Atomkraftwerk in den Emiraten
- Berichte: Irans Parlamentschef soll China-Beziehung koordinieren
- Medien: Israel rechnet mit möglichem Neubeginn des Iran-Kriegs
- London bringt kostengünstigere Drohnenabwehr in Nahen Osten
Quellen: Agenturen, SRF