Klingbeil warnt vor den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs

Libanon meldet Raketenangriff im Osten des Landes

Peseschkian: «USA stören unsere Beziehungen zu den Golfstaaten»

Laut Rettungskräften: Mindestens acht Tote bei Angriffen in Gaza

Iran: USA machen «keinerlei konkrete Zugeständnisse»

Netanjahu kündigt Telefonat mit Trump an

Drohnenangriff auf Atomkraftwerk in den Emiraten

Berichte: Irans Parlamentschef soll China-Beziehung koordinieren

Medien: Israel rechnet mit möglichem Neubeginn des Iran-Kriegs