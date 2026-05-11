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Krieg in Nahost Klingbeil warnt vor den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs

Autor: 

11.05.2026, 06:08

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Themen in diesem Newsticker

  • Klingbeil warnt vor den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs
  • Libanon meldet Raketenangriff im Osten des Landes
  • Peseschkian: «USA stören unsere Beziehungen zu den Golfstaaten»
  • Laut Rettungskräften: Mindestens acht Tote bei Angriffen in Gaza
  • Iran: USA machen «keinerlei konkrete Zugeständnisse»
  • Netanjahu kündigt Telefonat mit Trump an
  • Drohnenangriff auf Atomkraftwerk in den Emiraten
  • Berichte: Irans Parlamentschef soll China-Beziehung koordinieren
  • Medien: Israel rechnet mit möglichem Neubeginn des Iran-Kriegs
  • London bringt kostengünstigere Drohnenabwehr in Nahen Osten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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