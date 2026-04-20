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Krieg in Nahost Iran feuert Warnschüsse auf Handelsschiffe in Hormus-Meerenge

Autor: 

20.04.2026, 06:04

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Quellen: Agenturen, SRF

Themen in diesem Newsticker

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  • Argentiniens Präsident unterstützt Israel und USA gegen den Iran
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  • Das sind die Geschehnisse im Irankrieg vom Wochenende

Tagesschau, 19.4.2026, 19:30 Uhr

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