- Iranische Warnschüsse trafen Schiffe im Hormus. Ein Containerschiff wurde beschädigt, weitere Schiffe meldeten Zwischenfälle.
- Das US-Militär hat Präsident Donald Trump zufolge die Kontrolle über ein iranisches Schiff übernommen, das die Blockade der iranischen Häfen brechen wollte.
- Die iranische Führung lehnt laut einem Bericht der Staatsagentur Irna eine zweite Verhandlungsrunde mit US-Vertretern in Islamabad ab. Auch Irans Staatssender berichtet dies.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Quellen: Agenturen, SRF
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