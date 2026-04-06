- Pakistan hat vor dem Beginn von Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran die Sicherheit in der Hauptstadt erhöht.
- Die gegenseitigen Angriffe der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz geplanter direkter Gespräche zwischen Israel und dem Libanon an.
- Der frühere iranische Aussenminister Kamal Charrasi ist Behördenangaben zufolge nach einem Luftangriff seinen Verletzungen erlegen.
- Nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump hält sich der Iran nicht an die Vereinbarung über eine befristete Waffenruhe, die auch die Öffnung der Strasse von Hormus für die Schifffahrt vorsieht.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Wieder gegenseitige Angriffe zwischen Israel und Hisbollah
- Iran-Gespräche: Mehr als 10'000 Sicherheitskräfte in Islamabad
- Trumps Republikaner blockieren Vorstoss der Demokraten
- Irans früherer Aussenminister Charrasi bei Luftangriff getötet
- USA: Israel und Libanon verhandeln nächste Woche
- Irans Ex-Aussenminister Charrasi stirbt nach Luftangriff
- Trump wirft Iran vor, sich nicht an Deal zu halten
- Israel kritisiert Aussagen von Pakistans Verteidigungsminister
- WHO verlangt von Israel Schutz für Kliniken in Beirut
- Israel: Hisbollah feuert rund 50 Raketen auf Nordisrael
Quellen: Agenturen, SRF