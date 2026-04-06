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Irans früherer Aussenminister Charrasi bei Luftangriff getötet

USA: Israel und Libanon verhandeln nächste Woche

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Israel kritisiert Aussagen von Pakistans Verteidigungsminister

WHO verlangt von Israel Schutz für Kliniken in Beirut