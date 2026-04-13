Trump begrüsst Öffnung, doch US-Blockade gegen Iran bleibt

Irans Aussenminister: Blockade der Strasse von Hormus aufgehoben

Europäische Regierungschefs beraten über Sicherheit der Meerenge

Israel: Entwaffnung der Hisbollah bleibt zentrales Ziel

UNO Women berichtet über hohe Todeszahlen im Gazastreifen

Libanon meldet Tote von Angriffen bei Beginn der Waffenruhe

Absichtserklärung laut Insider bei US-Iran-Verhandlungen geplant

Berlin wartet bei der Sicherung der Meerenge noch zu

Islamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor