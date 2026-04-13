- Irans Aussenminister Abbas Araghtschi kündigt eine Aufhebung der Blockade der Strasse von Hormus für die Dauer der Waffenruhe an.
- Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) hat zum nationalen Tag der Armee scharfe Warnungen an die USA und Israel gerichtet und betont man sei zu weiteren Angriffen bereit.
- Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon ist in Kraft. Die libanesische Armee wirft Israel aber bereits vor, die Feuerpause gebrochen zu haben.
- US-Präsident Donald Trump hat eine zehntägige Waffenruhe im Libanon verkündet. Sie soll um Mitternacht (Ortszeit, 23.00 Uhr MESZ) beginnen. Die Schweiz begrüsst die angekündigte Feuerpause.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump begrüsst Öffnung, doch US-Blockade gegen Iran bleibt
- Irans Aussenminister: Blockade der Strasse von Hormus aufgehoben
- Europäische Regierungschefs beraten über Sicherheit der Meerenge
- Israel: Entwaffnung der Hisbollah bleibt zentrales Ziel
- UNO Women berichtet über hohe Todeszahlen im Gazastreifen
- Libanon meldet Tote von Angriffen bei Beginn der Waffenruhe
- Absichtserklärung laut Insider bei US-Iran-Verhandlungen geplant
- Berlin wartet bei der Sicherung der Meerenge noch zu
- Islamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor
- Internet in Iran seit 49 Tagen fast vollständig blockiert
Quellen: Agenturen, SRF