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Krieg in Nahost Iran hebt Blockade der Strasse von Hormus vorübergehend auf

Autor: 

13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump begrüsst Öffnung, doch US-Blockade gegen Iran bleibt
  • Irans Aussenminister: Blockade der Strasse von Hormus aufgehoben
  • Europäische Regierungschefs beraten über Sicherheit der Meerenge
  • Israel: Entwaffnung der Hisbollah bleibt zentrales Ziel
  • UNO Women berichtet über hohe Todeszahlen im Gazastreifen
  • Libanon meldet Tote von Angriffen bei Beginn der Waffenruhe
  • Absichtserklärung laut Insider bei US-Iran-Verhandlungen geplant
  • Berlin wartet bei der Sicherung der Meerenge noch zu
  • Islamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor
  • Internet in Iran seit 49 Tagen fast vollständig blockiert

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.4.2026, 19:30 Uhr

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