- Dem Iran liegt einem Bericht des staatlichen Fernsehens zufolge ein Entwurf für ein Rahmenabkommen mit den USA vor, im Zuge dessen könnte die Seeblockade aufgehoben werden.
- Israel berichtet, auch den neusten Hamas-Militärchef, Mohammed Odeh, getötet zu haben. Odeh soll einer der Drahtzieher des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 gewesen sein.
- Der UNO-Sicherheitsrat hat einen Angriff auf ein Atomkraftwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten als völkerrechtswidrig bezeichnet.
- Das israelische Militär hat seinen Vorstoss mit Bodentruppen im Südlibanon ausgeweitet.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Verhandlungen über Hormus-Schifffahrt und Truppenabzug
- Israel: Neuer Hamas-Militärchef getötet
- Jüngste Angriffe zeigten «boshaften Willen der USA», so der Iran
- UNO: Angriff auf Kernkraftwerk verstösst gegen Völkerrecht
- Libanon: Gesundheitsministerium meldet über 30 Tote
- Insider: Israel fliegt mehr als 120 Luftangriffe auf Libanon
- Bericht: Iran lässt 25 Schiffe Strasse von Hormus passieren
- Netanjahu meldet Angriff auf neuen Hamas-Chef
- Israel weitet Vorstoss im Libanon aus
- Bericht: Zugang zu Internet im Iran zum Teil wiederhergestellt
Quellen: Agenturen, SRF