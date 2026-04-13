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Krieg in Nahost Iran-Krieg: IWF senkt Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Beginn der Verhandlungen Libanon und Israel
  • Rotes Kreuz liefert Hilfsgüter in den Iran
  • Weltbank: Arbeitsplatzverluste und Nahrungsmittelmangel
  • Russland profitiert von Ölexporten wegen des Iran-Kriegs
  • Iran-Krieg führt zu teureren Treibstoffen und höherer Inflation
  • Macron telefoniert mit Trump und Peseschkian
  • Katar: Kein Gespräch mit Iran über Stopp der Angriffe gegen Geld
  • BBC: Iran-nahe Schiffe passieren Hormus trotz US-Seeblockade
  • IKRK schickt 171 Tonnen Hilfsgüter in den Iran
  • Swiss setzt Flüge nach Dubai weiterhin aus

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 12.4.2026, 19:30 Uhr

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