- Mehrere Iran-nahe Schiffe durchqueren die Strasse von Hormus trotz US-Sanktionen und der blockierten Meeresenge.
- UNO-Generalsekretär António Guterres mahnt die Kriegsparteien, angesichts der gescheiterten Verhandlungen am Ball zu bleiben. Er fordert die Wiederaufnahme der Friedensgespräche.
- Nach den gescheiterten Verhandlungen in Pakistan hat der Iran nach Darstellung von Präsident Trump gegenüber der US-Seite den Wunsch nach einem Abkommen geäussert.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Beginn der Verhandlungen Libanon und Israel
- Rotes Kreuz liefert Hilfsgüter in den Iran
- Weltbank: Arbeitsplatzverluste und Nahrungsmittelmangel
- Russland profitiert von Ölexporten wegen des Iran-Kriegs
- Iran-Krieg führt zu teureren Treibstoffen und höherer Inflation
- Macron telefoniert mit Trump und Peseschkian
- Katar: Kein Gespräch mit Iran über Stopp der Angriffe gegen Geld
- BBC: Iran-nahe Schiffe passieren Hormus trotz US-Seeblockade
- IKRK schickt 171 Tonnen Hilfsgüter in den Iran
- Swiss setzt Flüge nach Dubai weiterhin aus
Quellen: Agenturen, SRF