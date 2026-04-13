Beginn der Verhandlungen Libanon und Israel

Rotes Kreuz liefert Hilfsgüter in den Iran

Weltbank: Arbeitsplatzverluste und Nahrungsmittelmangel

Russland profitiert von Ölexporten wegen des Iran-Kriegs

Iran-Krieg führt zu teureren Treibstoffen und höherer Inflation

Macron telefoniert mit Trump und Peseschkian

Katar: Kein Gespräch mit Iran über Stopp der Angriffe gegen Geld

BBC: Iran-nahe Schiffe passieren Hormus trotz US-Seeblockade

IKRK schickt 171 Tonnen Hilfsgüter in den Iran