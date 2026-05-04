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Krieg in Nahost Iran lässt sich Zeit mit Antwort zu US-Vorschlag

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran: US-Verhandlungsvorschlag wird weiter geprüft
  • Bericht: Israel und Libanon führen nächste Woche Gespräche in USA
  • Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge
  • US-Aussenminister Rubio spricht mit Papst über Lage in Nahost
  • Ölkonzerne sind grosse Profiteure des Irankriegs
  • Israel: Über 200 Hisbollah-Kämpfer seit Waffenruhe getötet
  • Iran-Krieg birgt Risiken für Schweizer Stromversorgung
  • Iranischer Präsident offenbar Obersten Führer Chamenei getroffen
  • Sohn von Hamas-Anführer bei Angriff im Gazastreifen getötet
  • Trump: Iran hat Verzicht auf Atomwaffen zugesagt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau Kompakt, 7.5.2026, 12:45 Uhr

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