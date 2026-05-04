- Irans Regierung prüft nach eigenen Angaben weiter einen US-Verhandlungsvorschlag aus den USA. Das Weisse Haus wartet auf eine Reaktion Irans auf eine einseitige Absichtserklärung mit 14 Punkten.
- Trotz Waffenruhe im Gazastreifen kommt es immer wieder zu Angriffen. Nun starb nach Spitalangaben ein Sohn des Hamas-Unterhändlers nach einem israelischen Drohnenangriff.
- Der Krieg im Iran könnte im Extremfall Folgen für die Schweizer Stromversorgung haben.
- Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat sich nach eigenen Angaben kürzlich mit dem Obersten Führer Modschtaba Chamenei getroffen. Dies berichten staatliche Medien.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran: US-Verhandlungsvorschlag wird weiter geprüft
- Bericht: Israel und Libanon führen nächste Woche Gespräche in USA
- Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge
- US-Aussenminister Rubio spricht mit Papst über Lage in Nahost
- Ölkonzerne sind grosse Profiteure des Irankriegs
- Israel: Über 200 Hisbollah-Kämpfer seit Waffenruhe getötet
- Iran-Krieg birgt Risiken für Schweizer Stromversorgung
- Iranischer Präsident offenbar Obersten Führer Chamenei getroffen
- Sohn von Hamas-Anführer bei Angriff im Gazastreifen getötet
- Trump: Iran hat Verzicht auf Atomwaffen zugesagt
Quellen: Agenturen, SRF