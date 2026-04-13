- Der Iran macht die am Vortag angekündigte Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt.
- US-Präsident Donald Trump drohte zuvor damit, die Waffenruhe nicht zu verlängern.
- Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon ist in Kraft. Die libanesische Armee wirft Israel aber bereits vor, die Feuerpause gebrochen zu haben.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran will Strasse von Hormus wieder schliessen
- Iran droht mit Schliessung der Strasse von Hormus
- Trump droht mit Ende der Waffenruhe mit dem Iran
- USA verlängern Aussetzung von Sanktionen auf russisches Öl
- Schiffskonvoi Richtung Strasse von Hormus umgekehrt
- Bericht: Iran bekommt kein Geld für Aufgabe von Uran-Vorrat
- Insider: Grosse Differenzen in US-iranischen Verhandlungen
- Libanesischer Präsident will dauerhaftes Abkommen
- Trump rechnet mit Iran-Deal in «ein oder zwei Tagen»
- Hochfahren der Ölproduktion wird länger dauern
Quellen: Agenturen, SRF