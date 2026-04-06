- Der Iran hat neue Explosionen auf der Insel Charg im Persischen Golf gemeldet.
- Bei Schüssen in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul sind Medienberichten zufolge drei Menschen getötet und zwei Polizisten verletzt worden.
- Die iranische Armee hat Drohungen von US-Präsident Donald Trump als «arrogante Rhetorik» zurückgewiesen.
- Laut einem diplomatischen Memorandum, das verschiedene Medien aufgegriffen haben, soll sich der iranische Oberste Führer Modschtaba Chamenei im Koma befinden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Todeszahl im Libanon steigt auf fast 1500
- Iran meldet Angriff auf saudiarabische Energie-Anlage
- Iran meldet Explosionen auf Ölinsel Charg
- Schüsse nahe israelischem Konsulat in Istanbul
- Iran: Mindestens 18 Tote bei Luftangriffen in Provinz
- Israels Botschafter in Bern verteidigt Ausweitung der Todesstrafe
- IEA: «Noch nie Unterbrechung dieses Ausmasses erlebt»
- Bericht: Drei Kinder bei Luftangriff nahe Teheran getötet
- Bericht: Chamenei nicht bei Bewusstsein
- Iran greift Grossraum Tel Aviv erneut mit Streumunition an
Quellen: Agenturen, SRF