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Krieg in Nahost Iran: Neue Explosionen auf Ölinsel Charg im Persischen Golf

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Themen in diesem Newsticker

  • Todeszahl im Libanon steigt auf fast 1500
  • Iran meldet Angriff auf saudiarabische Energie-Anlage
  • Iran meldet Explosionen auf Ölinsel Charg
  • Schüsse nahe israelischem Konsulat in Istanbul
  • Iran: Mindestens 18 Tote bei Luftangriffen in Provinz
  • Israels Botschafter in Bern verteidigt Ausweitung der Todesstrafe
  • IEA: «Noch nie Unterbrechung dieses Ausmasses erlebt»
  • Bericht: Drei Kinder bei Luftangriff nahe Teheran getötet
  • Bericht: Chamenei nicht bei Bewusstsein
  • Iran greift Grossraum Tel Aviv erneut mit Streumunition an

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.4.2026, 19:30 Uhr

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