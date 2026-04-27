- Der Iran erklärt, die USA hätten über den Vermittler Pakistan auf den 14-Punkte-Vorschlag des Iran geantwortet. Derzeit prüfe der Iran die US-Antwort.
- Die israelische Armee hat die Bevölkerung im Südlibanon dazu aufgerufen, die Häuser zu verlassen.
- US-Präsident Trump will einen iranischen Plan für ein Kriegsende prüfen. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass dieser akzeptabel sein würde.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Merz: Thema Truppenreduzierung der USA ist nicht neu
- Iran: Prüfen derzeit US-Antwort auf unseren 14-Punkte-Plan
- Behörde: Angriff auf Schiff in Strasse von Hormus
- Haftverlängerung in Israel für zwei Gaza-Aktivisten
- Israels Regierung bestellt neue Kampfjets in den USA
- Israels Armee kündigt Einsätze im Südlibanon an
- Trump: Werden weit mehr als 5000 Soldaten abziehen
- Trump kündigt Überprüfung eines Iran-Plans an
- Prekäre Lage im Gazastreifen
- 7 Tote nach israelischen Luftschlägen im Libanon
Quellen: Agenturen, SRF