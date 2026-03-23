Ukraine und Saudi-Arabien spannen in Sachen Verteidigung zusammen

Luftangriff in Ghom: Behörden melden 15 Tote

Iran ruft zu Evakuierung von Gebieten rund um US-Stützpunkte auf

Deutscher Aussenminister: Direkte USA-Iran-Gespräche geplant

Ölpreise bleiben trotz verlängerten US-Ultimatums hoch

Israel meldet Angriffe auf Teheran – Sirenenalarm in Tel Aviv

Nach Brand und Protesten: US-Flugzeugträger verlässt Insel Kreta

VAE wollen sich an Öffnung der Strasse von Hormus beteiligen

Frachtschiff unter thailändischer Flagge vor Iran gestrandet