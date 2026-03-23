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Krieg in Nahost Iran ruft zu Evakuierung rund um US-Basen auf ++ 15 Tote in Ghom

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Themen in diesem Newsticker

  • Ukraine und Saudi-Arabien spannen in Sachen Verteidigung zusammen
  • Luftangriff in Ghom: Behörden melden 15 Tote
  • Iran ruft zu Evakuierung von Gebieten rund um US-Stützpunkte auf
  • Deutscher Aussenminister: Direkte USA-Iran-Gespräche geplant
  • Ölpreise bleiben trotz verlängerten US-Ultimatums hoch
  • Israel meldet Angriffe auf Teheran – Sirenenalarm in Tel Aviv
  • Nach Brand und Protesten: US-Flugzeugträger verlässt Insel Kreta
  • VAE wollen sich an Öffnung der Strasse von Hormus beteiligen
  • Frachtschiff unter thailändischer Flagge vor Iran gestrandet
  • Explosionen in Süd-Beirut

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 26.3.2026, 19:30 Uhr

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