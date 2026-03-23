- Die iranischen Revolutionsgarden fordern laut lokalen Medien zur Evakuierung von Gebieten rund um US-Stützpunkte auf.
- US-Präsident Donald Trump hat sein Ultimatum zum Einlenken der iranischen Führung im Krieg noch einmal verschoben.
- Zuvor hatte Trump eingeräumt, dass die Iraner «grossartig im Verhandeln» seien. Das iranische Regime hatte bislang jegliche Verhandlungen dementiert.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF